Doelman Zoet verlengt contract bij PSV tot medio 2021

De afgelopen weken werd Zoet in verband gebracht met een transfer naar het buitenland, maar hij kiest ervoor om langer in Eindhoven te blijven. "Er was interesse en daar heb ik goed naar gekeken", zegt hij op de website van PSV.

"Ik denk dat dit niet vreemd is als je ergens vijf jaar basisspeler bent. PSV is echter altijd in beeld gebleven. Tijdens het trainingskamp heb ik goed na kunnen denken. Daarnaast heb ik enkele goede gesprekken met de nieuwe trainer Mark van Bommel en de John de Jong (technisch manager ad interim, red.) gehad", laat Zoet weten.

"Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend. Ik heb ontzettend veel zin om op jacht te gaan naar mijn vierde landstitel, de 25e van PSV." De elfvoudig international van Oranje werd vorig jaar en in 2014/2015 en 2015/2016 kampioen met PSV in de Eredivisie.

Van Bommel is verheugd met de contractverlenging van Zoet. "Geweldig nieuws", zegt hij. "Jeroen is een uitstekende doelman, iemand die precies weet wat nodig is om prijzen te winnen. Hem behouden voor PSV was een belangrijk doel deze zomer."

De Jong

Vorige week bereikte PSV met een andere steunpilaar - Luuk de Jong - al overeenstemming over een verbintenis tot medio 2021.

De geboren Veendammer Zoet werd in 2006 in de jeugdopleiding van PSV opgenomen. In het seizoen 2011/2012 debuteerde hij in het betaald voetbal bij RKC Waalwijk. De Brabantse club die toen nog in de Eredivisie uitkwam, huurde Zoet twee jaar van PSV.

In de afgelopen vijf jaar was Zoet eerste keus bij PSV. Hij kwam tot 158 competitieduels.

Het nieuwe seizoen begint voor PSV op 4 augustus met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord in het Philips Stadion. Een week later speelt de titelverdediger thuis tegen FC Utrecht in de eerste speelronde van de Eredivisie.

