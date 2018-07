Torpedo Moskou ontkent dat huidskleur reden is voor annuleren transfer

"Het afketsen van de transfer is volledig te wijten aan financiële redenen", schrijft Torpedo Moskou in een verklaring. "Op 17 juli kregen we een brief van zijn vorige club Lokomotiv-Kazanka waarin ze een vergoeding eisten. Daar gaan we niet mee akkoord."

"In ons beleid maken we alleen keuzes op basis van sportieve gronden. We gaan uit van menselijke waarden en huidskleur is voor ons nooit een criterium. Racisme heeft geen recht om te bestaan", aldus Torpedo.

De club uit de tweede divisie van Rusland trok de negentienjarige verdediger vorige week aan. Zapad-5 Ultras, een onofficiële supportersvereniging van de club, protesteerde tegen de komst van de speler die in Rusland geboren werd en roots heeft in Congo.

"Zwart is een van onze clubkleuren, maar in onze gelederen is iedereen blank", schreef de harde kern op sociale media.

Spelersvakbond

De Russische spelersvakbond veroordeelt de protesten van de supporters van Torpedo. "Sinds het WK is de algehele houding in Rusland veranderd, maar je houdt altijd een groepje idioten", zegt vakbondsvoorzitter Alexander Zotov tegen The Moscow Times.

"Mensen met een beperkt wereldbeeld heb je in elk land. Tijdens het afgelopen WK hebben we kunnen zien hoe open de meeste mensen in onze samenleving zijn."

Torpedo speelde in het recente verleden op het hoogste niveau in Rusland en kwam al vaker in opspraak. In 2015 moest de club twee duels zonder publiek spelen, omdat de fans spelers van Zenit Sint-Petersburg racistisch hadden bejegend.

Later dat jaar werd een wedstrijd tegen Arsenal Tula gestaakt wegens hevige rellen.