AC Milan wint zaak bij CAS en mag komend seizoen Europees voetbal spelen

De financiële controlecommissie van de UEFA sloot AC Milan uit voor Europees voetbal, omdat de Italiaanse club zich niet aan de Financial Fair Play-regels had gehouden.

Milan, dat sinds vorig jaar in Chinese handen is, gaf in de afgelopen drie jaar aanzienlijk meer geld uit dan er binnenkwam. Vorige zomer werd voor bijna 200 miljoen euro aan nieuwe spelers aangetrokken en daar stonden slechts enkele tientallen miljoenen euro's aan inkomsten tegenover.

CAS oordeelde vrijdag dat het inmiddels beter gaat met de financiële huishouding van de club en vraagt de UEFA om met een "beter passende straf te komen" voor de financiële overtredingen van Milan in de laatste jaren.

Zesde

De voormalige Europese grootmacht eindigde afgelopen seizoen op de zesde plek in de Serie A en plaatste zich daarmee voor de Europa League. Vorig jaar kwam Milan ook al uit in het op een na grootste Europese clubtoernooi.

De ploeg van trainer Gennaro Gattuso eindigde als eerste in een groep met AEK Athene, HNK Rijeka en Austria Wien en reikte tot de achtste finales, maar daarin was Arsenal een maatje te groot.

Als het CAS de UEFA in het gelijk had gesteld, mocht Fiorentina zich dit seizoen opmaken voor Europees voetbal. De club uit Florence eindigde afgelopen seizoen op de achtste plek achter de nummer zeven Atalanta Bergamo, die in de tweede voorronde van de Europa League instroomt.