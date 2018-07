Bergkamp definitief weg bij Ajax na akkoord over ontslagregeling

De advocaat van Bergkamp Harro Knijff bevestigt vrijdag in gesprek met Het Parool dat de twee partijen een regeling hebben getroffen en dat Bergkamp sinds 1 juli officieel niet meer in dienst is van Ajax.

De voormalige assistent-trainer werd eind december, net als hoofdcoach Marcel Keizer en assistent-trainer Hennie Spijkerman, op non-actief gezet vanwege de teleurstellende resultaten.

Volgens de Amsterdamse club ontbrak vertrouwen in het trio om "de ambities van Ajax te bewerkstelligen" en was er met Bergkamp een verschil van inzicht over het te voeren beleid.

Arbitragezaak

Bergkamp was het niet eens met de ontslaggronden en dreigde via zijn advocaat met een arbitragezaak. Nu Ajax en de oud-international een regeling hebben getroffen, is die mogelijke zaak van de baan.

Naast assistent- en techniektrainer was Bergkamp tussen 2011 en 2017 ook lid van het zogenoemde technisch hart van Ajax. Hij is nog nooit bij een andere club werkzaam geweest.

Het wegsturen van Keizer, Bergkamp en Spijkerman sorteerde vorig seizoen op sportief gebied niet het gewenste effect, want Ajax eindigde onder leiding van trainer Erik ten Hag op de tweede plaats achter landskampioen PSV.

Ajax begint woensdag officieel aan het nieuwe seizoen. De ploeg van Ten Hag speelt dan de heenwedstrijd tegen de Oostenrijkse club Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.