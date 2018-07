Mourinho lovend over Nederlander Chong na debuut voor United

Chong kwam een kwartier na rust het veld in voor Anthony Martial en was direct belangrijk voor United. De achttienjarige aanvaller gaf na 78 minuten de voorzet die uiteindelijk leidde tot de 1-1 in Phoenix.

"De actie van Tahith voor de gelijkmaker was schitterend", zegt Mourinho op de site van United. "Op dat moment in de wedstrijd hadden we geen echte aanvallers meer in het veld en dus hadden we iemand nodig die het initiatief durft te nemen en iets kan creëren. Dat heeft hij gedaan."

"Natuurlijk kan Tahith fysiek nog niet heel veel aan, maar je ziet duidelijk zijn kwaliteiten als hij een rechtstreeks duel met een verdediger uit moet vechten. Het is een goede jongen."

Feyenoord

Chong speelde een paar jaar geleden nog in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar besloot de Rotterdamse club in 2016 te verlaten voor Manchester United.

De jeugdinternational van Oranje speelde al de nodige duels voor United onder 19 jaar en mag nu ook in de hoofdmacht laten zien wat hij in huis heeft.

Fysiek

Mourinho is blij dat hij Chong op het trainingskamp in de Verenigde Staten met zijn eigen ogen in actie kan zien. "We willen dat hij zo veel mogelijk met ons traint om zijn ontwikkeling te stimuleren. Op technisch en tactisch gebied is Tahith erg sterk, maar het is nog maar een jongen die soms nog kwetsbaar is."

De kans is dan ook klein dat Chong dit seizoen ook al wat officiële wedstrijden mag spelen in de hoofdmacht, zo benadrukt Mourinho.

"Het talent, de persoonlijkheid, de passie, de wil om te spelen en het leervermogen is allemaal aanwezig, maar hij moet voorlopig zijn wedstrijden spelen bij de jeugd. Daar hoort hij thuis en kan hij werken aan zijn fysiek. Dit is vooral een fantastische ervaring voor hem."

Manchester United speelt zondag in de voorbereiding nog een oefenduel met San Jose Earthquakes en neemt het daarna in de International Champions Cup op tegen AC Milan (26 juli), Liverpool (28 juli) en Real Madrid (1 augustus). Al die wedstrijden worden in de Verenigde Staten gespeeld.