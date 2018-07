Alisson duurste doelman ooit na overgang van AS Roma naar Liverpool

Beide clubs hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overgang gemoeid is, maar volgens Engelse media betaalt Liverpool ruim 70 miljoen euro. Alisson lost daarmee Gianluigi Buffon af als duurste doelman ooit. Juventus legde in 2001 zo'n 53 miljoen euro neer voor de toenmalige keeper van Parma.

Alisson heeft op Anfield Road een meerjarig contract ondertekend. Hij doorstond eerder op donderdag moeiteloos de medische keuring en heeft vervolgens alle formaliteiten afgerond. Hij is na Naby Keita, Fabinho en Xherdan Shaqiri de vierde aanwinst van de 'Reds'.

Coach Jürgen Klopp zegt dat hij niet lang na hoefde te denken over de komst van de Braziliaanse WK-gangers. "We moesten dit wel doen. De prijs wordt natuurlijk door de markt bepaald, daar kunnen wij als club niet veel aan veranderen. Het toont wel hoe waardevol keepers zijn."

De doelman is zelf ook dolgelukkig met zijn overgang naar Liverpool. "Het is een droom die uitkomt om voor zo'n prestigieuze club te kunnen spelen", zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever. "Deze club is het gewend om altijd te winnen."

Van Dijk

Alisson begon zijn loopbaan bij het Braziliaanse Internacional en maakte in 2016 de overstap naar AS Roma, waar hij een contract tot medio 2021 tekende. Bij Liverpool wordt hij teamgenoot van onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

De 31-voudig international van Brazilië kwam in twee jaar tot 37 competitieduels en reikte vorig jaar met de Romeinen tot de halve finales van de Champions League, waarin uitgerekend Liverpool een maatje te groot was.

De afgelopen maand was Alisson met Brazilië actief op het WK in Rusland. De 'Goddelijke Kanaries' bereikten de kwartfinales, maar werden daarin uitgeschakeld door België. Alisson hield in drie van de vijf wedstrijden de nul.

Door de komst van Alisson lijkt Loris Karius overbodig. De Duitser ging in de Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer flink in de fout.