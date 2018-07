AZ en Vitesse kennen tegenstander in tweede voorronde Europa League

Kairat Almaty won donderdag in de eerste voorronde de return in eigen huis tegen het Andorrese Engordany met liefst 7-1.

De ploeg van de Spaanse trainer Carlos Alos Ferrer had daar ruim voldoende aan, omdat vorige week de heenwedstrijd op vreemde bodem al een 0-3-zege opgeleverd had.

AZ speelt volgende week donderdag (26 juli) eerst om 16.45 uur in Alma-Ata, waarna de return een week later op donderdag 2 augustus om 20.45 uur wordt afgewerkt in Alkmaar.

Viitorul Constanta

FC Viitorul Constanta kwam donderdag op eigen veld niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Racing Luxembourg, maar had daar na de 0-2-overwinning van vorige week in Luxemburg genoeg aan.

De Roemenen staan onder leiding van Gheorghe Hagi, die als speler uitkwam voor onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Galatasaray.

Hagi heeft onder anderen de Nederlander Bradley de Nooijer onder zijn hoede. De twintigjarige aanvaller kwam vorig jaar zomer over van FC Dordrecht.

Vitesse speelt volgende week donderdag eerst in Ovidiu, waarna de return een week later wordt afgewerkt in Arnhem. De aanvangstijden van dit tweeluik zijn nog niet bekend.