Ajax bij rentree Blind in oefenduel niet langs Wolverhampton Wanderers

Blind maakte tegen de ploeg die dit seizoen weer in de Premier League uitkomt zijn eerste minuten voor Ajax sinds hij deze week zijn transfer van Manchester United naar Amsterdam afrondde.

De international maakte aan het begin van de tweede helft zijn rentree. De voor 16 miljoen euro overgekomen verdediger verving centraal achterin Frenkie de Jong, die nog wedstrijdritme mist na een enkelblessure.

Ajax trad in het eerste oefenduel op Engelse bodem aan met vaste basisspelers als André Onana, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en WK-ganger Nicolás Tagliafico. Van de Beek maakte op slag van rust het enige doelpunt voor de Amsterdammers.

Coach Erik ten Hag kon geen beroep doen op Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Maximilian Wöber en Daley Sinkgraven, die vanwege lichte fysieke klachten aan de kant bleven. Aanwinst Dusan Tadic heeft nog vakantie.

Van de Beek

Ajax kwam vlak voor rust op 1-0 door een treffer van Van de Beek, die na een combinatie met rechtsbuiten Noa Lang raak schoot in de verre hoek. Bruno Neves bracht de stand een kwartier voor tijd in evenwicht. De Portugees benutte een strafschop die was toegekend na een overtreding van Tagliafico.

De Amsterdammers wonnen pas twee keer in de voorbereiding. VVSB werd met 7-0 geklopt, terwijl met 9-0 van SV Lippstadt werd gewonnen. Verloren werd er van Anderlecht (3-1), Preussen Münster (3-0) en FC Nordsjaelland (3-1). FCSB, het vroegere Steaua Boekarest, werd op 1-1 gehouden. Ajax oefent later op donderdag ook nog tegen Walsall.

De ploeg van Ten Hag speelt volgende week woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. De return is een week later in Oostenrijk.