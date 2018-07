Kluivert vindt dat hij bij AS Roma in alle opzichten kan verbeteren

"Ik ben nog jong en denk dat ik nog in alle opzichten kan verbeteren", zei Kluivert donderdag tijdens zijn presentatie. "Met dit team kunnen we mooie dingen laten zien en ik wil daar graag een rol in spelen."

Kluivert tekende eind juni een vijfjarig contract bij Roma, dat liefst 17,25 miljoen euro aan Ajax betaalde om het nog een jaar doorlopende contract van de talentvolle aanvaller af te kopen.

De zoon van Patrick Kluivert speelde weliswaar 'slechts' twee seizoenen in de hoofdmacht van Ajax, maar staat nog vierkant achter zijn keuze om de Amsterdamse club in dit stadium van zijn carrière al in te ruilen voor AS Roma.

"Dit is een grote stap voor mij. Deze club wil graag groeien en ik hoop daarin mee te gaan. De Italiaanse competitie is misschien een tijdje minder in aanzien geweest, maar het niveau is momenteel heel hoog. De Serie A doet in mijn ogen niet onder voor de Premier League of de Primera División."

Gesprekken

Kluivert, die op 26 maart tegen Portugal (0-3-zege) voor het Nederlands elftal debuteerde, heeft veel met zijn vader gesproken over de stap naar Italië. Patrick Kluivert speelde in het seizoen 1997/1998 voor AC Milan.

"Hij kent de competitie goed, dus ik heb het wel met hem over mijn transfer gehad. We praten niet alleen over de Serie A, maar ook over wat er nodig is om als voetballer te groeien en het hoogste niveau te bereiken. Ik wil graag in zijn voetsporen treden."

"Ook Francesco Totti is een groot voorbeeld voor mij", zegt Kluivert over de inmiddels gestopte clubicoon van Roma. "Ik heb al kort met hem gesproken toen ik hier arriveerde. Het is wat overdreven om te zeggen dat hij een rol speelde in mijn transfer, maar Totti is duidelijk een voorbeeld voor iedereen die hier komt spelen."

Kluivert gaat bij AS Roma met rugnummer 34 spelen. De aanvaller heeft daarvoor gekozen als eerbetoon aan oud-ploeggenoot Abdelhak Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft.