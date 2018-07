Ten Hag kiest tegen Sturm Graz voor fitheid en stelt niet beste Ajax-elftal op

"In de opstelling tegen Sturm Graz worden niet direct de allerbeste spelers bij elkaar gebracht", verklapt Ten Hag donderdag op het trainingskamp in Engeland aan Ajax TV. "We moeten kijken naar het beste team. Dat is altijd het geval, maar dat zal woensdag nog veel meer gelden."

De Ajax-trainer heeft op dit moment nog enkele twijfelgevallen in zijn selectie. Frenkie de Jong en Donny van de Beek zijn pas net terug van blessureleed. En Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Siem de Jong trainden nog apart vanwege lichte klachten.

Spits Kasper Dolberg die, net als Schöne en Nicolás Tagliafico, vorige week de training hervatte na het WK in Rusland, mist nog wedstrijdritme door zijn langdurige blessure van afgelopen seizoen.

"We kunnen niet beginnen met vier of vijf spelers waar vraagtekens achter staan", zegt Ten Hag. "Bij het maken van de opstelling zal fitheid dus een heel belangrijke factor zijn."

Aankopen

Het is ook de vraag of de kersverse aankopen Dusan Tadic en Daley Blind volgende week direct aan de aftrap kunnen staan. Blind deed tot nu toe slechts twee trainingen mee en Tadic meldt zich zondag pas na zijn vakantie.

Ten Hag is in ieder geval wel blij dat Ajax erin is geslaagd om de twee ervaren spelers los te weken bij Southampton (Tadic voor 11 miljoen euro) en Manchester United (Blind voor 16 miljoen euro).

"Voor ons was het zaak om een zo sterk mogelijke selectie te hebben en dat is gelukt. Dat is een compliment voor heel veel afdelingen binnen Ajax", zegt de tevreden coach, die niet bang is voor een luxeprobleem.

Machine

Ajax verzekerde zich eerder dit jaar al van de komst van Perr Schuurs, Zakaria Labyad en (de nu zwaar geblesseerde) Hassane Bandé. Bovendien maakt ook Ziyech, die de stap wil maken naar het buitenland, nog steeds deel uit van de selectie.

"Goede spelers kunnen altijd samenspelen als ze de bereidheid hebben om elkaar te steunen", zegt Ten Hag. "We moeten nu bouwen aan een sterk elftal dat dominant en attractief voetbal speelt en resultaten gaat halen."

"Tegen Sturm Graz moeten we er direct staan. Alles moet in elkaar vallen, zodat er een geoliede machine ontstaat. Daar zijn we mee bezig geweest en dat gaat steeds beter. We hebben goede stappen gezet."

De heenwedstrijd van Ajax tegen Sturm Graz staat woensdag 25 juli om 20.45 uur op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De return in Oostenrijk wordt een week later afgewerkt.

Voor het treffen met Sturm Graz speelt Ajax donderdag nog oefenwedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers en Walsall.