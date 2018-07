PSV boekt tegen Galatasaray eerste oefenzege onder Van Bommel

De Eindhovense treffers in het Zwitserse Montreux kwamen op naam van de jongelingen Steven Bergwijn, Donyell Malen en Cody Gakpo.

Nick Viergever, die overkwam van Ajax, maakte zijn debuut in het shirt van PSV. Keeper Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix maakten ook hun eerste speelminuten sinds de zomerstop. Derrick Luckassen en Maximiliano Romero ontbraken. Beiden zijn nog niet fit, maar wel op de weg terug van een blessure.

Namens Galatasaray maakten Ryan Donk en de geboren Nederlander Garry Rodrigues hun opwachting in Stade de Chailly.

Dumfries

Vlak voor rust opende Bergwijn de score. De aanvaller krulde de bal na voorbereidend werk van rechtsback Denzel Dumfries op fraaie wijze en via de paal in de verre hoek.

De van sc Heerenveen overgenomen Dumfries stond na een klein uur spelen ook aan de basis van de 2-0 van Malen. De jongeling rondde een voorzet van de vleugelverdediger knap af.

Galatasaray deed daarna nog wel iets terug via Martin Linnes, maar invaller Gakpo zorgde er in 78e minuut met een hard schot voor dat de marge weer twee werd (3-1).

Johan Cruijff Schaal

Landskampioen PSV was de voorbereiding begonnen met een 5-3-nederlaag tegen Anderlecht. Van Bommel, de opvolger van de naar Galatasarays aartsrivaal Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu, genoot toen nog van een korte vakantie na het WK.

Afgelopen zaterdag kwam Van Bommel bij zijn officieuze debuut als hoofdtrainer niet verder dan een gelijkspel tegen het Zwitserse Neuchâtel Xamax (1-1). Op dinsdag treden de Brabanders nog aan tegen Olympiakos Piraeus, vier dagen later wacht Valencia.

Op 4 augustus is bekerwinnaar Feyenoord de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een week later beginnen de Brabanders de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Heerenveen-Twente

In Langezwaag oefende sc Heerenveen tegen FC Twente. De Eredivisionist slaagde er niet in de gedegradeerde Tukkers opzij te zetten. VfL Bochum-huurling Ulrich Bapoh was verantwoordelijk voor de openingstreffer, waarna Nemanja Mihajlovic voor de 1-1-eindstand zorgde namens de Friezen.

FC Groningen verloor met minimale cijfers van de Duitse derdedivisionist KFC Uerdingen (0-1), FC Emmen ontdeed zich moeizaam van Jong AZ (3-2) en VVV-Venlo kwam met de schrik vrij tegen de amateurs van RKSV Wittenhorst (0-1-winst).