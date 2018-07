Ajax-directeur Overmars dankt komst Tadic en Blind aan hoger salarisplafond

"Dat we op het gebied van salaris omhoog willen, is heel belangrijk. Wat dat betreft zaten we eerst nog op het niveau van Feyenoord en PSV. Nu gaan we daar overheen. Wat mij betreft is dit pas het begin", zegt Overmars woensdag op het trainingskamp in Engeland tegen onder meer het AD en De Telegraaf.

Ajax kreeg de laatste jaren nog veel kritiek op het transferbeleid. De club zou te veel geld op de bank laten staan en te weinig aan nieuwe spelers uitgeven, maar daar is deze zomer in ieder geval geen sprake van.

De Amsterdammers, die zich eerder al versterkten met Hassane Bandé, Perr Schuurs en Zakaria Labyad, betaalden onlangs 11 miljoen euro aan Southampton voor Tadic en Blind kwam deze week voor 16 miljoen euro over van Manchester United.

Normaal gesproken kan Ajax niet tippen aan de salarissen die in de Premier League worden geboden, maar door het verhogen van het salarisplafond is de 33-voudig landskampioen aantrekkelijker geworden voor spelers als Tadic en Blind.

Mogelijkheden

Volgens Overmars is er financieel nu simpelweg meer mogelijk dan in het verleden. "Zes jaar geleden stonden we er heel anders voor. We hebben financieel wat opgebouwd de laatste jaren en zijn daardoor in staat dit te doen. Dat is een compliment voor de directie en de raad van commissarissen."

"We hebben de weg omhoog gevonden, al blijft de eigen jeugd het allerbelangrijkste", benadrukt Overmars. "Het staat op één dat zelfopgeleide spelers kansen krijgen. Het is wel prettig dat zij er nu ervaren jongens bij krijgen."

De Ajax-directeur erkent wel dat de transfersom van Blind wat aan de hoge kant is. De 28-jarige verdediger annex middenvelder stond nog maar een jaar onder contract bij Manchester United en kwam bovendien niet meer in de plannen van manager José Mourinho voor.

"Als we nog zes weken hadden gewacht met Daley was het aankoopbedrag veel lager geweest. Maar we wilden voor Sturm Graz (tegenstander in de tweede voorronde van de Champions League, red.) alles op orde hebben."

Ajax speelt op woensdag 25 juli in de Johan Cruijff ArenA de heenwedstrijd tegen Sturm Graz. Een week later staat de return in Oostenrijk op het programma.