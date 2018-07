Real Madrid-voorzitter Pérez belooft 'geweldige spelers' te halen

"We moeten ons versterken voor het heden en de toekomst", zei Pérez. "Onze uitstekende selectie zal met enkele geweldige spelers aangevuld worden."

Na negen seizoenen vertrok Ronaldo vorige week voor 112 miljoen euro naar Juventus. Met Alvaro Odriozola (22), Vinicius Junior (18) en Andriy Lunin (19) trok de winnaar van de laatste drie edities van de Champions League deze zomer tot dusver alleen drie relatief onbekende spelers aan.

Daar blijft het niet bij, stelde Pérez de fans van de club gerust. "De club is nog nooit zo rijk geweest als nu. Het is uniek dat we drie keer op rij de Champions League hebben gewonnen. Real Madrid is echt een instituut."

Sinds het vertrek van Ronaldo wordt Real met meerdere topspelers in verband gebracht. Onder anderen Eden Hazard (Chelsea), Neymar en Kylian Mbappé (beiden Paris Saint-Germain) worden aan de Spaanse grootmacht gelinkt.

Financiële daadkracht

Pérez wilde woensdag geen namen noemen, maar hintte wel op de komst van één of meer internationale toppers. "We hebben financiële daadkracht en de steun van miljoenen fans. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat we de komende tijd prijzen willen blijven winnen."

Ook in het tijdperk na Ronaldo blijft de 'Koninklijke' onveranderd ambitieus. "Niemand dacht dat het mogelijk was om drie keer de Champions League op rij te winnen, maar wij willen altijd meer."

Real Madrid nam deze zomer ook afscheid van trainer Zinedine Zidane. Met Julen Lopetegui werd een vervanger aangetrokken. Lopetegui werd een dag voor het begin van het WK ontslagen als bondscoach van Spanje, omdat hij zonder medeweten van de Spaanse bond bij Real getekend had.

Op 5 augustus speelt Real in een vriendschappelijke wedstrijd in het Amerikaanse Washington tegen het Juventus van Ronaldo. Ook staan er oefenduels met Manchester United (Miami, 1 augustus) en AS Roma (New Jersey, 8 augustus) op het programma, voordat het seizoen op 15 augustus begint met een duel om de Europese Super Cup met stadgenoot Atlético.