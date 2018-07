'Liverpool betaalt recordbedrag aan AS Roma voor doelman Alisson'

Gerenommeerde media in Engeland, waaronder de BBC en The Guardian, maken woensdag melding van een akkoord tussen Liverpool en AS Roma.

Als de 'Reds' inderdaad 75 miljoen euro op tafel leggen, dan wordt Alisson in een klap de duurste doelman ooit. Het record staat nu nog op naam van Gianluigi Buffon, die in 2001 voor circa 53 miljoen euro van Parma naar Juventus verkaste.

Manchester City kwam vorig jaar enigszins in de buurt van dat recordbedrag. De regerend landskampioen betaalde toen 40 miljoen euro aan Benfica om doelman Ederson over te nemen.

AS Roma

Alisson begon zijn loopbaan bij het Braziliaanse Internacional en maakte in 2016 de overstap naar AS Roma, waar hij een contract tekende tot medio 2021.

De 31-voudig international van Brazilië kwam in twee jaar tot 37 competitieduels en reikte vorig jaar met de Romeinen tot de halve finales van de Champions League, waarin uitgerekend Liverpool een maatje te groot was.

De afgelopen maand was Alisson met Brazilië actief op het WK in Rusland. De 'Goddelijke Kanaries' bereikten de kwartfinales, maar werden daarin uitgeschakeld door België. Alisson hield in drie van de vijf wedstrijden de nul.

Karius

De aanstaande transfer van Alisson naar Liverpool is slecht nieuws voor Loris Karius. De 25-jarige Duitser is op dit moment nog de eerste doelman bij de Premier League-club, maar raakt zijn plek onder de lat zo goed als zeker kwijt.

Karius won halverwege vorig seizoen de concurrentiestrijd van Simon Mignolet, maar kreeg forse kritiek te verduren na zijn twee grote blunders in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1).

Liverpool begint het nieuwe Premier League-seizoen op zondag 12 augustus. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelt dan een thuiswedstrijd tegen West Ham United.