Heerenveen neemt Rodney Kongolo over van Manchester City

Kongolo is de jongere broer van Oranje-international Terence Kongolo. Net als zijn broer doorliep hij de jeugdopleiding van Feyenoord, maar op zijn zestiende vertrok hij naar City.

De drievoudig kampioen van de Premier League, die Kongolo afgelopen seizoen verhuurde aan Doncaster Rovers, wilde zijn contract niet verlengen. Voor Doncaster speelde de jeugdinternational 35 wedstrijden in de League One, al had hij meestal geen basisplaats.

Bij Heerenveen zijn er meerdere posities op het middenveld waar Kongolo kan gaan spelen. "Rodney is een goede allround en moderne middenvelder", zegt Gerrit Hamstra, technisch manager van Heerenveen. "Hij is een waardevolle versterking voor ons middenveld, waardoor we nog meer opties krijgen binnen onze selectie."

Betere speler

De jaren in Engeland waren leerzaam voor Kongolo, zo vertelt de speler zelf, maar hij is blij dat hij terug is in Nederland.

"Dit blijft natuurlijk mijn thuis. Ik kan niet wachten om in de Eredivisie te laten zien wat ik kan en ben er trots op dat ik dit bij een grote club als Heerenveen mag doen. Ik wil hier een betere speler worden."

Momenteel rondt Heerenveen nog wat papierwerk af en daarna zal Kongolo aansluiten bij de selectie van de nieuwe trainer Jan Olde Riekerink. "Ik ben wel een beetje nerveus, maar dat is goede spanning. Met de trainer heb ik een goed gesprek gehad. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Kongolo is de derde nieuwkomer bij Heerenveen, dat eerder Sherel Floranus overnam van Sparta en Sam Lammers huurde van PSV. Het Eredivisie-seizoen van Heerenveen begint op vrijdag 10 augustus met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

