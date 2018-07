Mourinho: 'Blind een van professioneelste spelers waar ik mee gewerkt heb'

"Daley is zowel op als naast het veld een van de professioneelste spelers waar ik mee gewerkt heb in mijn achttienjarige loopbaan als manager", zegt Mourinho op de website van United. "Ik wil hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de club."

De 28-jarige Blind werd in de zomer van 2014 door toenmalig coach Louis van Gaal naar Manchester gehaald en speelde 141 wedstrijden voor de 'Red Devils', waarmee hij vier prijzen won.

In het seizoen 2015/2016 pakte Blind met United de FA Cup en een jaar later sleepte de Premier League-club ook de Community Shield, de Europa League en de League Cup in de wacht.

Basisplaats

Vorig seizoen kon Blind onder Mourinho niet meer rekenen op een basisplaats en kwam de 54-voudig Oranje-international slechts in zeven Premier League-duels in actie.

Mourinho, die in de zomer van 2016 aantrad bij United, is Blind ondanks zijn beperkte rol van afgelopen seizoen zeer dankbaar. "Ik wil hem uit de grond van mijn hart bedanken voor zijn inzet en toewijding in de laatste twee seizoenen en wens hem veel succes bij Ajax."

Ajax maakte de terugkeer van Blind maandag officieel bekend. De Amsterdammers betalen zestien miljoen euro exclusief bonussen voor de verdediger annex middenvelder, die een vierjarig contract heeft getekend.

Blind doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2008 en 2014 al 143 officiële duels voor de 33-voudig landskampioen. In het seizoen 2009/2010 werd hij een half jaar uitgeleend aan FC Groningen.