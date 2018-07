PEC wil met extern kapitaal groeien naar vaste plek in subtop

De komende zes maanden vindt er nog wel een brede toetsing plaats voor draagvlak in de regio en de "investeringsbehoefte" onder supporters, sponsoren en financiers. Bij een positieve uitkomst moet het plan voor volgend jaar zomer in werking treden.

Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt woensdag bij de bekendmaking van de plannen dat PEC toe is aan een "nieuw hoofdstuk".

"Sinds het kampioenschap in 2012 heeft de club in sportief opzicht een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks relatief weinig middelen heeft PEC zich met creatief en kundig handelen opgewerkt van promovendus tot middenmoter in de Eredivisie."

"Als club staan we nu voor een T-splitsing. Zijn we tevreden met hoe het gaat, of zetten we de schouders er met elkaar onder en proberen we de volgende stap te zetten?"

Machine

Directievoorzitter Adriaan Visser benadrukt dat met de verkoop van een deel van de aandelen geen sprake is van een eventuele overname door vermogende investeerders.

"Wij als directie beogen de club terug te geven aan de eigen regio Zwolle middels de verkoop van een gedeelte van de aandelen. Op deze wijze wordt als het ware extra brandstof getankt om de machine harder te laten rijden. De club blijft te allen tijde baas in eigen huis middels een meerderheid van de aandelen."

Afgelopen seizoen had PEC met twaalf miljoen euro de elfde begroting van de Eredivisie. De ploeg van trainer John van 't Schip eindigde op een keurige negende plaats, al draaide PEC voor de winterstop nog bovenin mee.

De 'Blauwvingers' beginnen het nieuwe Eredivisie-seizoen op vrijdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Bekijk het programma van komend Eredivisi-seizoen