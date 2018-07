Daley Blind: 'Keuze voor Ajax met hart en gevoel gemaakt'

"Dit is een heel mooie optie waar ik vol voor wil gaan. Ajax is thuis, Amsterdam is thuis. Dit voelt goed", zei Blind dinsdag voor de camera van Ajax TV.

De geboren Amsterdammer erkende dat Ajax niet de enige geïnteresseerde club was. "Je gaat dan alle opties naast elkaar leggen en alles afwegen. Je kijkt naar de mogelijkheden van de clubs en hoe concreet ze zijn. Dit gaf mij het beste gevoel. Ik heb de keuze met mijn hart en op gevoel gemaakt."

Ajax betaalde 16 miljoen euro voor Blind, maar dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 20,5 miljoen euro, waardoor hij in potentie de duurste aanwinst van de club ooit is.

"Ik kom niet om af te bouwen", benadrukte de 54-voudig Oranje-international die voor vier jaar tekende en dinsdag voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten trainde. "Ik ben supergretig."

Sturm Graz

Blind weet nog niet of hij volgende week woensdag in de tweede voorronde van de Champions League al tegen Sturm Graz in actie kan komen. "Ik heb pas drie of vier keer getraind", gaf hij te kennen. "Ik ben gretig, maar het moet wel verantwoord zijn. Het seizoen is nog lang."

Blind verwacht veel van Ajax in het komende seizoen. De Amsterdammers snakken na een droogte van vier jaar naar eindelijk weer eens een prijs.

"We hebben een talentvol elftal, maar ook ervaren spelers als Dusan Tadic, Siem de Jong, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. We hebben een goede mix van ouderen en talenten en moeten er nu als één team voor gaan."

Blind, wiens vader Danny Blind lid van de raad van commissarissen is, is de vijfde zomeraankoop voor Ajax. Eerder werden Tadic (Southampton), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) vastgelegd.