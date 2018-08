FC Twente dankzij investeerders en gemeente van faillissement gered

Een groep Twentse investeerders heeft zich onder de naam Noabers achter de club geschaard, meldt de club, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie, woensdag op zijn website.

De investeerders verlenen Twente een bedrag dat kan oplopen tot 14 miljoen euro. Het zou gaan om een dertigtal bedrijven uit de regio.

Dinsdagavond werd al bekend dat Twente met de gemeente een akkoord had gesloten. Daardoor hoeft de club twee jaar lang geen rente en aflossing te betalen op een lening. De gemeente Enschede komt de club daarmee in totaal voor 4 miljoen euro tegemoet.

De sponsors wilden aanvankelijk dat de gemeente Enschede ook een extra garantstelling van 7 miljoen euro zou afgeven, maar daar is politiek geen draagvlak voor. Enschede heeft FC Twente al 17 miljoen euro geleend en staat daarnaast voor 8,4 miljoen garant.

Trots

FC Twente, in 2010 nog kampioen van Nederland, verkeert al jaren in financiële problemen. Door de degradatie én een belastingclaim dreigde opnieuw een faillissement.

Intern werden wijzigingen doorgevoerd om de kosten te drukken, maar dat bleek niet voldoende. FC Twente sprak daarom de afgelopen periode met financiers en crediteuren over een oplossing en die is nu dus gevonden.

"Deze steun voor FC Twente is een ongekende bundeling van krachten in onze regio en daar mag eenieder trots op zijn", zegt directeur Erik Velderman.

"Er is nog veel werk aan de winkel, maar met deze steun kunnen de technische mensen met volle kracht vooruit. Alles moet erop gericht zijn dat we met FC Twente zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie."

Spelersgroep

De ambitie van de club, die het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag 17 augustus begint tegen Sparta, is om binnen twee jaar terug te zijn op het hoogste niveau.

Voor de start van het seizoen denken de 'Tukkers' de selectie van trainer Marino Pusic nog een kwaliteitsinjectie te geven. De investeerders hebben FC Twente toegezegd tijdig voor financiële middelen te zorgen.

In september, als het seizoen in volle gang is, gaat Twente met alle betrokken partijen in gesprek over een herstructurering, waardoor de club niet meer in financiële problemen zou moeten komen.

Bekijk het volledige programma in de Keuken Kampioen Divisie