Wenger was achteraf liever eerder vertrokken als Arsenal-trainer

De 68-jarige Wenger stond sinds oktober 1996 aan het roer bij de Londense formatie. Hij won bij de club onder meer drie titels in de Premier League en zeven FA Cups. Hij werd in de zomer opgevolgd door de Spanjaard Unai Emery.

Terugkijkend vindt de Fransman dat hij wellicht te lang bij Arsenal is blijven werken. "Dat is misschien de grootste fout van mijn leven. Ik hou van verandering, van nieuwe dingen. Maar ik hou ook van een uitdaging, dus in die zin werd ik een gevangene van mijn zoektocht naar uitdaging", zegt hij tegen het Franse RTL.

Voor de coach werd zijn werk een obsessie, erkent hij. "Ik heb er dan ook spijt van dat ik alles aan de kant heb gezet, want ik realiseer me dat ik veel mensen in mijn directe omgeving pijn heb gedaan", aldus Wenger, die in de komende maanden bepaalt of hij doorgaat als trainer.

Vooral de familie van de Fransman had te lijden onder zijn werk. "Ik heb mijn familie en de mensen die dicht bij me staan verwaarloosd. Maar een obsessieve man is egoïstisch in zijn jacht op datgene waar hij van houdt. Hij negeert veel andere zaken, terwijl hij als een hond achter een bot aan jaagt."

Vieira

In zijn jaren bij Arsenal heeft Wenger veel topspelers zien komen en gaan. Enkele van zijn oud-pupillen, onder wie Thierry Henry en Patrick Vieira, streven nu hun eigen trainersloopbaan na. Vieira gaat aan de slag bij OGC Nice, terwijl Henry als analist is gestopt om als trainer op eigen benen te gaan staan.

"Mij wordt vaak gevraagd of ik denk dat zij goede managers zullen worden en altijd zeg ik ja. Ze hebben namelijk alle kwaliteiten: ze zijn intelligent, snappen het spelletje en hebben de vaardigheden om te slagen."

Het enige waar Wenger zijn vraagtekens bij zet, is of de twee ook alles opzij kunnen zetten voor hun loopbaan. "Willen zij opofferen wat nodig is? Het trainerschap is een obsessie die dag en nacht door je hoofd spookt."