Aanvaller Darri wegens transferperikelen uit Heracles-selectie gezet

"Brahim heeft te kennen gegeven dat hij bij Heracles wil vertrekken en dat hij in zijn hoofd bezig is met andere clubs. In onze ogen beïnvloedde het zijn gedrag en had dat zijn weerslag op het teamproces", zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus.

"Wij willen alleen werken met spelers die zich 100 procent inzetten voor onze club, ongeacht de situatie. Daarom is besloten Brahim voorlopig geen deel uit te laten maken van de groep."

Het is niet de eerste keer dat Darri naar het tweede elftal van Heracles verbannen wordt. Eind januari wachtte hem datzelfde lot toen hij zich had misdragen tijdens de training.

2015

Darri staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Heracles en speelde sindsdien 104 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij acht doelpunten maakte.

De voormalige jeugdinternational droeg in het verleden ook het shirt van Vitesse (tussen 2011 en 2014) en De Graafschap (op huurbasis in het seizoen 2014/2015).

Heracles eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Eredivisie. De Tukkers pakten in de 34 speelrondes 42 punten, waarmee ze vier punten tekortkwamen voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Heracles wordt in de komende jaargang geleid door de Duitse trainer Frank Wormuth, die de opvolger is van de naar Go Ahead Eagles vertrokken John Stegeman.