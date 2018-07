Ronaldo wil stempel drukken op geschiedenis van Juventus

"Ik wil mijn stempel drukken op de geschiedenis van Juventus", zei de 33-jarige Portugees, die vorige week voor 112 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid, aan de vele aanwezige journalisten. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en heb er heel veel vertrouwen in."

De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar werd eerder maandag medisch gekeurd en tekent in Turijn een contract voor vier jaar. Hij gaat spelen met rugnummer 7, dat hij ook droeg bij Real Madrid. De Colombiaan Juan Cuadrado, die daar vorig seizoen mee speelde bij Juventus, bleek bereid een ander rugnummer te kiezen.

Honderden fans van Juventus wachtten Ronaldo maandagochtend al op bij de luchthaven. Het tijdstip was geheimgehouden om chaos te voorkomen. "Bezorg ons de Champions League'", schreeuwden de supporters van Juventus richting de nieuwe topaankoop.

Topniveau

Ronaldo won met Real Madrid de afgelopen vijf seizoenen liefst vier keer de Champions League en heeft goede hoop om ook Juventus voor het eerst sinds 1996 weer aan de belangrijkste Europese prijs voor clubs te kunnen helpen.

"Natuurlijk wil ik de Champions League ook hier winnen, al is het een hele zware competitie. Maar Juventus is er de afgelopen jaren vaak dichtbij geweest, dus laten we geduld hebben en kijken wat er gebeurt. Maar ik wil met Juventus ook zoveel mogelijk landstitels veroveren."

De Portugese sterspeler heeft niet overwogen om een stapje terug te doen en voor een luctratieve, maar minder grote competitie te kiezen. "Er zijn spelers van mijn leeftijd die naar verre oorden gaan. Dat zou mij zeker op dit moment niet gelukkig maken. Ik wil voetballen bij een hele grote club. Juventus geeft mij deze kans."

"Ik ben iemand die nadenkt over wat hij wil. Ik voel me nog jong en wist dat de tijd rijp was voor iets anders. Bij Sporting Lissabon en bij Manchester United ben ik ook op het juiste moment vertrokken, dat doe ik nu ook na een prachtige tijd bij Real Madrid. Juventus is een nieuw avontuur en ik ben er heel goed op voorbereid."

Op het debuut van Ronaldo in het shirt van Juventus is het nog even wachten. Hij start met trainen bij zijn nieuwe club op 30 juli. De Portugees werd met zijn land op het WK in Rusland in de achtste finales uitgeschakeld door Uruguay.