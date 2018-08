Ruim 100.000 fans bij huldiging zilveren Kroatische WK-ploeg

"Kampioenen, kampioenen", werd er op het vliegveld van Zagreb al geroepen. De Kroatische luchtmacht begeleidde het vliegtuig met de selectie en na de landing liepen de spelers over een rode loper het luchthavengebouw binnen.

In het centrum van Zagreb worden de spelers opnieuw toegejuicht. De staatstelevisie heeft de bevolking opgeroepen om het grootste succes van Kroatië op sportgebied mee te komen vieren.

Speciaal voor deze huldiging is het openbaar vervoer in Zagreb gratis. Reizigers die van elders in het land moeten komen, betalen slechts de helft van de prijs.

De selectie zal later op de dag in een open bus naar het Ban Jelacic Plein rijden. Daar zal president Kolinda Grabar-Kitarovic de spelers ontvangen en een eremedaille namens het volk uitreiken.

Parijs

De tweede plaats is het beste resultaat ooit voor Kroatië op een WK, nadat in 1998 brons werd veroverd. Op de tussenliggende WK's ontbrak Kroatië in 2010 en in 2002, 2006 en 2014 was de groepsfase het eindstation.

Wereldkampioen Frankrijk wordt maandag ook gehuldigd. De selectie van bondscoach Didier Deschamps krijgt een warm onthaal in het centrum van Parijs.