Voormalig NEC-trainer Hyballa gaat aan de slag in Slowakije

Hyballa was in het seizoen 2016/2017 de eindverantwoordelijke in Nijmegen, waar hij al na elf maanden werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

De zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader stond enkele dagen voor zijn congé nog voor de hoofdingang van het Goffertstadion om de woedende supporters te kalmeren vlak na de 0-1-nederlaag tegen Excelsior.

In mei verbond Hyballa zich nog voor twee jaar aan de Duitse voetbalbond (DFB) om daar trainers op te leiden, maar aan dat dienstverband komt nu dus alweer een einde.

Derde

DAC 1904 eindigde afgelopen seizoen achter kampioen Spartak Trnava en Slovan Bratislava als derde in de Fortuna Liga, het hoogste niveau in Slowakije.

Hyballa volgt bij DAC 1904 de Italiaan Marco Rossi op en krijgt de Nederlander Remco ten Hoopen, zijn landgenoten Maik Drzensla en Laura Stosno en de Bosniër Admir Kozlic als assistenten.

Rossi en zijn technische staf vertrekken na de return van komende donderdag in Georgië tegen Dinamo Tblisi in de eerste voorronde van de Europa League naar het Hongaarse MLS Zhivatolos. De heenwedstrijd in eigen huis eindigde vorige week in 1-1.

DAC 1904 opent komende zondag de competitie. De blauwgele formatie gaat dan op bezoek bij FK Podbrezova. Hyballa neemt dan waarschijnlijk al plaats op de bank.