Uitblinker Mbappé denkt dat wereldtitel pas begin is van 'nog veel meer'

De negentienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain bevestigde op het WK zijn potentie. Hij was een van de uitblinkers, maakte vier goals - waarvan één in de finale tegen Kroatië (4-2) - en werd gekozen als grootste talent van het toernooi.

"Het is pas het begin, want ik heb de ambitie om meer te bereiken en mijn grenzen op te zoeken. Het winnen van een WK opent nieuwe deuren. Ik ben tot nog veel meer in staat", aldus een zelfverzekerde Mbappé.

"Ik probeer te spelen zoals ik denk dat het 't beste is. Scoren in een WK-finale is heel bijzonder, want voor dit soort momenten heb ik altijd gewerkt."

Het supertalent is blij met zijn prijs voor grootste talent van het WK. "Er waren meer geweldige spelers. Dit WK zal zeker in mijn voordeel gaan werken, al hou ik me daar nu nog niet mee bezig."

Verdedigende speelstijl

Het Frankrijk van bondscoach Didier Deschamps kreeg tijdens het WK geregeld kritiek op de verdedigende speelstijl, maar Mbappé vindt dat 'Les Bleus' slechts voor de succesvolste tactiek hebben gekozen.

"Als je kwaliteiten hebt, moet je je daarvan bewust zijn en erin geloven. De winnaar is niet altijd de ploeg die het mooiste voetbal speelt, maar ook degene die er het meest in gelooft."

Mbappé pakte al zijn vierde prijs van 2018, want eerder won hij met PSG de landstitel, de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. Vorig jaar werd hij bovendien met AS Monaco al kampioen van Frankrijk.

Hij verkaste vorig jaar zomer voor 180 miljoen euro op huurbasis van Monaco naar PSG, dat hem deze zomer voor nog eens vele miljoenen definitief overneemt.