Frankrijk en Kroatië beginnen in verwachte basiself aan WK-finale

De Franse bondscoach Didier Deschamps houdt in de spits vast aan Olivier Giroud, al scoorde de aanvaller van Chelsea nog niet op het WK. De andere aanvallers in de Franse ploeg, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, waren ieder wel al drie keer trefzeker.

Paul Pogba, N'Golo Kanté en Blaise Matuidi hebben ook een basisplaats en achterin kiest Deschamps zoals verwacht voor Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti en Lucas Hernández. Doelman Hugo Lloris neemt bij een Franse wereldtitel als aanvoerder de beker in ontvangst.

Bij Kroatië is linksback Ivan Strinic fit genoeg om te starten, nadat hij in de halve finale tegen Engeland geblesseerd uitviel. Sime Vrsaljko, Dejan Lovren en Domagoj Vida completeren de verdediging van bondscoach Zlatkio Dalic. Captain Luka Modric, Marcelo Brozovic en Ivan Rakitic vormen het middenveld en voorin kiest Dalic opnieuw voor Ante Rebic, Mario Mandzukic en Ivan Perisic.

Op de bank hebben de Kroaten een man minder dan de Fransen (elf om twaalf), omdat aanvaller Nikola Kalinic na de eerste groepswedstrijd naar huis werd gestuurd. Hij weigerde in te vallen tegen Nigeria.

Eerste wereldtitel

De WK-finale in het Luzhniki Stadion in Moskou begint om 17.00 uur en staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana. Björn Kuipers is vierde official.

Kroatië, dat in 1993 lid werd van de FIFA, jaagt op zijn eerste wereldtitel. Beste resultaat van het Balkanland is de derde plaats in 1998, toen in de troostfinale in Parijs met 2-1 gewonnen werd van het Nederlands elftal. Vier jaar geleden in Brazilië kwam Kroatië niet door de groepsfase.

Frankrijk kent een veel langere en succesvollere WK-historie. 'Les Blues' werden in 1998 al wereldkampioen en in 2006 was Italië in de eindstrijd na 1-1 en strafschoppen te sterk. Deschamps nam twintig jaar geleden als aanvoerder de wereldbeker in ontvangst. Hij kan de derde ooit worden die als speler én als bondscoach wereldkampioen wordt.

De 49-jarige Deschamps treedt dan in de voetsporen van de Braziliaan Mario Zagallo (in 1958 en 1962 als speler en in 1970 als bondscoach) en de Duitser Franz Beckenbauer (in 1974 als speler en in 1990 als bondscoach).

Opstelling Frankrijk: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Opstelling Kroatië: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Modric, Brozovic, Rakitic; Rebic, Mandzukic, Perisic.