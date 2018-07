Debuterende Rooney draagt met assist bij aan zege DC United

Rooney kwam na 58 minuten bij een 1-0-voorsprong het veld in. De 119-voudig international van Engeland was betrokken bij de tweede treffer van Paul Arriola en was bovendien de aangever bij het derde doelpunt, dat eveneens op naam kwam van Arriola.

Vancouver Whitecaps tekende diep in blessuretijd nog wel de 3-1 aan, maar die treffer kwam veel te laat om nog een comeback in werking te stellen.

Everton

DC United bereikte eind vorige maand overeenstemming met Everton over de transfer van Rooney. De routinier, die tussen 2004 en 2017 556 wedstrijden speelde voor Manchester United, tekende een contract voor 3,5 jaar bij de club uit Washington en is sinds 10 juli speelgerechtigd.

Het seizoen in de MLS is wel al enkele weken onderweg. DC United staat onderaan in de Eastern Conference met veertien punten uit vijftien duels.