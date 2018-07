PSV bij officieus debuut trainer Van Bommel niet voorbij Neuchâtel Xamax

Van Bommel werd eind juni aangesteld als opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu, maar mocht daarna van PSV even van een vakantie genieten. De oud-international was eerder deze zomer als assistent-trainer van Australië actief op het WK.

Bij zijn eerste officieuze wedstrijd kon Van Bommel geen beroep doen op doelman Jeroen Zoet, aanwinst Nick Viergever en Jorrit Hendrix. Dat drietal is geblesseerd en kwam in Verbier niet in actie.

Nieuwelingen Angeliño (overgenomen van Manchester City) en Denzel Dumfries (gekocht van sc Heerenveen) stonden wel in de basis, terwijl de vorig seizoen aangetrokken Maxi Romero eindelijk zijn eerste minuten maakte. De Argentijn speelde een half uur in de tweede helft.

Bergwijn

Het enige doelpunt aan de zijde van de regerend landskampioen werd gemaakt door Steven Bergwijn. De aanvaller was al in de negentiende minuut trefzeker. Na rust, toen Van Bommel liefst tien wissels had toegepast, maakte Xamax gelijk.

De eerste officiële wedstrijd PSV is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 4 augustus tegen KNVB-bekerwinnaar Feyenoord.

Een week later begint de landskampioen aan de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Eind augustus wacht PSV een play-off om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

AZ

AZ heeft een trainingskamp in Zeeland afgesloten met een overwinning. In Goes rekende het team van trainer John van den Brom af met Sporting Lokeren: 2-0. Mats Seuntjens en Myron Boadu maakten na rust de doelpunten voor de Alkmaarders.

AZ oefent de komende week nog tegen Panathinaikos en Zulte Waregem. Bij de Alkmaarders stond Guus Til voor het eerst als officiële aanvoerder aan de aftrap.

De nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie is in voorbereiding op de tweede voorronde van de Europa League, waarin FC Kairat Almaty uit Kazachstan naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander is. Donderdag 26 juli is de eerste ontmoeting, een week later volgt de return.