NEC-talent Kadioglu vertrekt naar Fenerbahçe van Cocu

NEC ontvangt naar verluidt twee miljoen euro voor Kadioglu, die nog tot medio 2021 onder contract stond bij de Nijmegenaren. De club uit de Keuken Kampioen Divisie doet geen mededelingen over de transfersom, maar heeft wel een doorverkooppercentage bedongen.

"Het is voor NEC uiteraard een gemis dat we een speler als Ferdi kwijtraken, maar op deze transfer mogen en moeten we ook met z’n allen enorm trots zijn", zegt technisch directeur Remco Oversier op de site van de club.

Kadioglu doorliep een deel van de jeugdopleiding van NEC en maakte in het seizoen 2016/2017 zijn debuut voor de toenmalige Eredivisionist. De jeugdinternational van Oranje kwam in totaal tot zeventig officiële duels bij NEC, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en zestien assists.

NEC degradeerde in het debuutseizoen van Kadioglu naar de Eerste Divisie, maar had vorig seizoen goede papieren om direct weer terug te keren op het hoogste niveau. De Nijmegenaren verloren de strijd om rechtstreekse promotie echter van Fortuna Sittard en werden in de play-offs verrassend uitgeschakeld door FC Emmen.

Trots

Kadioglu is vanzelfsprekend in de wolken met zijn transfer naar Turkije. "Ik ben enorm blij en trots dat ik deze geweldig mooie stap kan en mag maken. Uiteraard zal ik iedereen in en rondom de club enorm gaan missen, want ik loop hier vanaf mijn jongste jaren rond. NEC en haar supporters zitten voor altijd in mijn hart."

Ook Cocu is blij met zijn nieuwe aanwinst. "Het is erg mooi dat we een jonge en getalenteerde speler zoals Ferdi kunnen toevoegen aan onze selectie", zegt de voormalige PSV-coach op de site van Fenerbahçe. "Ik hoop dat hij ons nog vele jaren van dienst kan zijn."

Voor NEC is het vertrek van Kadioglu een fikse tegenvaller, want de Nijmegenaren raakten vorige maand ook Arnaut Groeneveld kwijt. De vleugelspeler speelt volgend seizoen voor Club Brugge.

Het NEC van trainer Jack de Gier, die de ontslagen Pepijn Lijnders opvolgde, begint het nieuwe seizoen op vrijdag 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur.