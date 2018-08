Ajax haalt Blind na vier jaar voor 16 miljoen euro terug van United

Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 20,5 miljoen, waardoor Blind in potentie de duurste Ajax-aanwinst ooit is. Blind tekent naar verwachting op korte termijn voor vier jaar, meldt Ajax. Ook United bevestigt de transfer.

Sinds 2008 geldt Miralem Sulejmani als duurste Ajax-aankoop en was de Serviër bovendien de Eredivisie-speler voor wie het meest werd betaald. Hij vertrok tien jaar geleden voor 16,25 miljoen euro van sc Heerenveen naar de 33-voudig landskampioen. Het bedrag voor Blind gaat dus waarschijnlijk hoger uitvallen.

De 54-voudig international van Oranje doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde er in 2009 in het eerste elftal. Hij pakte in 2011, 2012, 2013 en 2014 de landstitel met de club, waarna hij voor 17,5 miljoen euro naar United vertrok.

In zijn eerste twee jaar bij United, dat getraind werd door Louis van Gaal, had de verdediger vrijwel altijd een basisplaats en ook in het eerste jaar onder José Mourinho kwam hij veel in actie.

De Portugese manager deed afgelopen seizoen in competitieverband echter maar zeven keer een beroep op Blind. De linkspoot was afgelopen winter naar verluidt nog dicht bij een transfer naar AS Roma, maar kiest nu dus voor een terugkeer bij Ajax.

Magallán

Ajax leek lange tijd niet Blind, maar Lisandro Magallán als nieuwe verdediger aan de selectie toe te voegen. De 24-jarige Argentijn was al medisch gekeurd in Amsterdam, maar zijn werkgever Boca Juniors weigerde hem te laten gaan.

Blind, wiens vader Danny Blind lid van de raad van commissarissen van Ajax is, is de vijfde aanwinst voor Ajax. Eerder legde de club Dusan Tadić (Southampton), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) vast.

Bandé komt echter in elk geval tot aan de winterstop niet in actie, omdat hij tijdens een oefenduel met Anderlecht zijn kuitbeen brak en de binnenband van zijn enkel scheurde.

Ajax speelt op 25 juli de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, wanneer Sturm Graz in Amsterdam de tegenstander is in de tweede voorronde van de Champions League. Exact een week later wacht de ploeg van trainer Erik ten Hag de return in Oostenrijk.