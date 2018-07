Italiaan Sarri volgt ontslagen landgenoot Conte op als manager Chelsea

De 59-jarige Sarri heeft een contract voor drie seizoenen getekend, meldt de Londense club zaterdag op zijn website. "Ik ben heel erg verheugd dat ik bij Chelsea en in de Premier League aan de slag ga. Dit is een mooi nieuw hoofdstuk in mijn carrière."

Sarri treedt in de voetsporen van Conte, die vrijdag op straat werd gezet. Het ontslag van de Italiaan hing al een tijdje in de lucht, maar Chelsea leek te wachten op het moment dat de weg vrij was om Sarri aan te stellen. Hij onderhandelde met zijn vorige werkgever Napoli nog over de afwikkeling van zijn contract.

"Wij zijn ontzettend blij dat we Maurizio mogen verwelkomen", aldus Chelsea-directeur Marina Granovskaia. "Wij verheugen ons op zijn voetbalvisie. Zijn Napoli was een van de aantrekkelijkste ploegen van Europa en maakte indruk met aanvallend en dynamisch voetbal. Bovendien heeft hij spelers echt beter gemaakt en heeft hij een schat aan ervaring in de Serie A en Champions League."

Maandag maakt Sarri kennis met de spelersgroep van Chelsea, waarna de 'Blues' voor een oefentrip naar Australië vertrekken. "Daar kan ik de ploeg wat beter leren kennen. Ik hoop dat we de fans kunnen gaan vermaken en aan het einde van het seizoen om de prijzen mee kunnen gaan doen, want dat verdient deze club."

Napoli

Drie jaar geleden werd de geboren Napolitaan Sarri als trainer van Napoli aangesteld. In die periode eindigde hij twee keer knap op de tweede plek in de competitie en één keer als derde. Bovendien overwinterde de Italiaanse club drie keer in Europa.

Sarri werkte eerder bij minder aansprekende clubs als Empoli, Perugia en Hellas Verona. Hij hield het vrijwel nergens langer dan een seizoen vol, maar nadat hij Empoli naar het hoogste niveau leidde en handhaving veiligstelde, werd hij opgepikt door het roemruchte Napoli.

Omdat hij in Napels niet meer door één deur kon met de markante voorzitter Aurelio De Laurentiis, besloot Sarri te vertrekken. Hij werd in de Stadio San Paolo opgevolgd Carlo Ancelotti, die in het verleden ook voor Chelsea werkte.

Hazard

Mede door de trainerswissel roerde Chelsea zich nog niet op de transfermarkt. De landskampioen van vorig jaar wordt wel aan de nodige spelers gelinkt, onder wie Daniele Rugani van Juventus en Jorginho van Sarri's oude club, Napoli. Daartegenover staat de geruchten over een vertrek van sterspeler Eden Hazard naar Real Madrid.

Conte leidde de Londense club in zijn eerste seizoen nog naar de Premier League-titel, maar in het voorbije seizoen kon hij dat succes geen vervolg geven en moesten de 'Blues' zich tevredenstellen met de vijfde plek en een ticket voor de Europa League.

