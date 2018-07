Liverpool versterkt zich met Zwitsers international Shaqiri

De 26-jarige bereikte met Zwitserland op het WK de achtste finales, waarin Zweden te sterk was. De aanvallende middenvelder was trefzeker in de groepswedstrijd tegen Servië.

De 74-voudig international (21 doelpunten) brak door bij FC Basel en verdiende daar een transfer naar Bayern München. Bij de Duitse topclub wist Shaqiri geen vaste waarde te worden.

Begin 2015 stapte de aanvallende middenvelder over naar Internazionale, maar een half jaar later ging hij al weer naar Stoke City. Ondanks de degradatie was Xhaqiri afgelopen seizoen zelf belangrijk met acht doelpunten en zeven assists.

Shaqiri, die gaat spelen met rugnummer 23, is na Naby Keïta en Fabinho de derde aanwinst voor Liverpool. Hij wordt bij de 'Reds' ploeggenoot van de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Liverpool maakt niet bekend voor hoeveel jaar Shaqiri heeft getekend.