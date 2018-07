Ajax verliest oefenduel met Anderlecht, Feyenoord haalt uit tegen Basel

Ajax, dat Anderlecht ontving in het Olympisch Stadion in Amsterdam, wacht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog altijd op een overwinning op een aansprekende tegenstander. Eerder speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag gelijk tegen FCSB uit Boekarest (1-1) en verloor het van het Deense FC Nordsjælland (1-3).

Bij Ajax ontbrak Matthijs de Ligt. De international bleef wegens een lichte blessure uit voorzorg buiten de selectie. Hakim Ziyech en Kasper Dolberg waren er voor het eerst na het WK weer bij, de Servische aanwinst Dusan Tadić sluit later aan.

Behalve doelman André Onana bestond de verdediging van Ajax uit Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Mitchel Bakker en Maximilian Wöber. Donny van de Beek, Carel Eiting en Ziyech vormden het middenveld en voorin waren er basisplaatsen voor David Neres, Dolberg en Zakaria Labyad.

Neres

Neres nam in de twintigste minuut het doelpunt van Ajax voor zijn rekening. De Braziliaan scoorde van dichtbij (1-1) na een assist van Ziyech. Neres leek daarbij buitenspel te staan. Namens Anderlecht scoorde Ivan Santini twee keer, Nany Dimata benutte een penalty.

Ten Hag bracht halverwege Luis Orejuela, Frenkie de Jong en Siem de Jong binnen de lijnen en Dennis Johnsen mocht het laatste kwartier ook nog meedoen.

Ajax is in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League op woensdag 25 juli. De return volgt een week later. Ajax vertrekt zaterdag voor een trainingskamp naar Engeland. Donderdag staan twee oefenduels op het programma, in de middag tegen Wolverhampton Wanderers en in de avond tegen Walsall.

Feyenoord

Feyenoord boekte een opvallend ruime zege op FC Basel, de nummer twee van de Zwitserse competitie. Mede dankzij twee doelpunten van Robin van Persie werd het in Biel 5-0 voor de winnaar van de KNVB-beker.

Feyenoord had eerder in de week met een jeugdig elftal met 3-0 verloren van Young Boys, de kampioen van Zwitserland. Tegen FC Basel stuurde trainer Giovanni van Bronckhorst aanzienlijk meer van zijn vaste basiskrachten het veld in, onder wie Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Jens Toornstra, Berghuis en Van Persie. Bij Basel stond Ricky van Wolfswinkel in de basis.

Nieuweling Yassin Ayoub mocht ook starten. De Colombiaanse aanwinst Luis Sinisterra maakte als invaller zijn eerste speelminuten voor de Rotterdamse club, die volgende week in Turkije oefent tegen Fenerbahçe, de nieuwe club van trainer Phillip Cocu.

Van Persie

Feyenoord kwam al binnen 1,5e minuut op voorsprong via Van Persie. De 34-jarige Rotterdammer, die bij afwezigheid van Nicolai Jörgensen in de spits stond, kon een indraaiende voorzet van Berghuis helemaal vrij inkoppen. Kort voor rust waren de rollen omgedraaid. Dit keer legde Van Persie de bal breed op Berghuis, die de 2-0 binnengleed.

Na een uur trapte Van Persie de bal met links secuur in de hoek langs de Zwitserse keeper. Hij werd direct daarna gewisseld. Uit een vrije trap van Berghuis kopte Botteghin de vierde treffer binnen, Tonny Vilhena zorgde met een knappe treffer voor de 5-0.