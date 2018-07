Rakitić denkt dat hele wereld achter Kroatië staat in WK-finale

"Ik heb het gevoel dat honderden miljoenen mensen vanuit de hele wereld achter ons staan. Overal vandaan heb ik berichten gekregen van mensen die ons succes wensen", zei Rakitić vrijdagavond op een persconferentie.

"Ik denk dat de hele wereld hoopt dat wij winnen", aldus Rakitić, die niet bang is dat Kroatië vermoeid is, omdat het al drie keer een verlenging heeft moeten spelen in de knock-outfase van het toernooi.

"We staan zondag met ruim vier miljoen mensen op het veld. Het volk van Kroatië zal ons dragen en energie geven. We willen van het veld stappen met onze kin omhoog en met het gevoel dat we alles gegeven hebben."

Prijzen inleveren

De in Zwitserland geboren middenvelder veroverde in zijn carrière al diverse prijzen, waaronder de Champions League en de Europa League. Die trofeeën zouden in het niet vallen bij de wereldbeker.

"Ik zou alle gewonnen prijzen zo willen inleveren voor de wereldtitel. Er is niets mooiers dan iets winnen met je land. Dit wordt een historische wedstrijd. Niet alleen voor ons als spelers, maar voor iedere Kroaat."

De dertigjarige speler van FC Barcelona heeft er heel veel voor over om Frankrijk te verslaan. "Ik wil daar iedere prijs betalen en zelfs maandag mijn voetschoenen in de kast zetten en mijn loopbaan beëindigen."

De WK-finale in het Luzhniki Stadion begint zondag om 17.00 uur. Op zaterdag wordt in Sint-Petersburg eerst nog de troostfinale tussen België en Engeland afgewerkt.