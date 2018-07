Geblesseerde Younes meldt zich met advocaten bij Napoli

Napoli dreigde met financiële en sportieve gevolgen als de van Ajax overgenomen Younes niet op zou komen opdagen. De 24-jarige Duitser meldde zich daarop vrijdag eindelijk, al deed hij dat op krukken. Hij raakte aan het eind van het afgelopen seizoen geblesseerd aan een achillespees en kan voorlopig niet spelen. Mogelijk is hij tot de winterstop uitgeschakeld.

Volgens Italiaanse media verscheen Younes in het bijzijn van zijn advocaten. De vijfvoudig Duits international zou tijdens een gesprek hebben aangegeven de intentie te hebben om alsnog bij Napoli aan de slag te gaan.

Younes, die in Amsterdam over een aflopend contract beschikte, leek al in de winterstop van Ajax naar Napoli te verkassen. Hij zag op het laatste moment echter af van een vroegtijdige overgang.

Zelf liet Younes zich op de vlakte over het afketsen van die eerdere transfer. "Er is een aantal dingen gebeurd, maar daar wil ik niet over praten", zei hij na zijn terugkeer in Amsterdam.

Onder trainer Erik ten Hag moest Younes zich tevredenstellen met een plek op de bank. Nadat hij tijdens een competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen weigerde om vlak voor tijd in te vallen, werd hij uit de selectie gezet. Ook bij Jong Ajax was geen plek meer voor de linksbuiten.