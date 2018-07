Ontspannen Griezmann schuift kritiek Courtois op speelstijl terzijde

Griezmann maakte vrijdag een zeer ontspannen indruk op een persconferentie. Twee dagen voor de WK-finale tegen Kroatië kreeg de Fransman de zaal vol journalisten regelmatig aan het lachen.

Een vraag over het vermeende antivoetbal van Frankrijk, zoals de Belgische keeper Thibaut Coutois het noemde, werd door Griezmann afgekapt. "Nee, nee, nee. Laten we het daar niet over gaan hebben. Het kan me helemaal niets schelen."

"Het enige wat me interesseert is een nieuwe ster op ons shirt", zei de aanvaller van Atlético Madrid. "Het maakt me niet uit of we aanvallend of verdedigend spelen. Courtois moet stoppen met zijn kritiek. Speelt zijn club Chelsea altijd zoals Barcelona?"

Het was het enige moment waarop Griezmann even fel was tijdens de persconferentie. Hij ging al snel weer verder met zijn grappen en grollen.

"Toen ik met zes goals topscorer van het EK van 2016 was, verloren we in de finale. Daarom heb ik het op dit toernooi expres rustig aan gedaan", grapte de aanvaller, die in Rusland drie treffers achter zijn naam heeft staan. "Als ik scoor, is dat natuurlijk geweldig, maar ik richt me in eerste instantie op het team."

Fortnite

Na ruim een maand in een trainingskamp in Rusland verlangt Griezmann nog niet naar het einde van het toernooi, zo verzekerde hij verslaggevers. "Ik speel de hele dag Fortnite", aldus de aanvaller die na zijn doelpunten regelmatig als personages uit de game juicht.

"En ik drink mate (Zuid-Amerikaanse thee, red). Dat heb ik geleerd van mijn Uruguayaanse ploeggenoten bij Atlético. Dat is alles wat ik nodig heb en daarom houd ik zo van mezelf."

De ontspannen houding van de 27-jarige spits op de persconferentie wil niet zeggen dat hij niet op zijn hoede is voor de tegenstander in de finale.

"Het is natuurlijk aan bondscoach Deschamps om de tactiek te bepalen. Maar zij hebben Luka Modrić en Ivan Rakitić, twee middenvelders die technisch enorm goed zijn. Het spel van Kroatië is voor een groot deel afhankelijk van hen. Ik denk dat onze coach daar wel een list op bedacht heeft."

Fantastische journalisten

Hoewel Griezmann zijn hele professionele carrière in Spanje speelt, is hij er erg trots op om voor Frankrijk te spelen. Dat gevoel mist hij nog weleens in zijn eigen land.

"We mogen er trots op zijn om Fransen te zijn. Dat wordt niet vaak genoeg gezegd. Het is een prachtig land met een goed voetbalelftal, heerlijk eten, geweldige spelers en zelfs fantastische journalisten." Na die laatste opmerking barstte de perszaal in lachen uit.

Aan het einde van de persconferentie riep Griezmann de journalisten op tot een staande ovatie voor Philippe Tournon. De 74-jarige perschef gaat na het WK met pensioen en zat vrijdag voor een van de laatste keren in zijn lange loopbaan bij een persconferentie van de Franse ploeg.

De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië begint zondag om 17.00 uur.