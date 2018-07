Van der Vaart keert na stage bij PEC Zwolle terug naar Denemarken

De 109-voudig international van Oranje meldde zich eind vorige maand bij PEC om zijn conditie op peil te houden. Hij liet toen al weten zijn loopbaan het liefst in Denemarken voort te zetten.

"Het is goed bevallen, ik ben een stuk fitter dan ik was", zegt Van der Vaart vrijdag tegen FOX Sports. "Het is een fantastische club en het smaakt absoluut naar meer, maar ik ga nu eerst naar Denemarken. Mijn familie en gezin zijn me veel waard."

De oud-Ajacied woont daar samen met handbalster Estavana Polman, met wie hij een dochtertje heeft. Woensdag meldt hij zich bij Esbjerg, maar een goed contract lijkt er bij die club vooralsnog niet in te zitten. "Het zou ideaal zijn om daar te spelen, maar ze hebben me een contract voor nul kronen aangeboden. Ik ga niet mijn bed uit voor niets."

Buikgevoel

Van der Vaart, die later op vrijdag nog met PEC-directeur Gerard Nijkamp praat, sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog bij de ploeg van trainer John van 't Schip uitkomt.

"Mijn buikgevoel beslist, maar het is geen makkelijke keuze. Ik ga nu rustig terug naar huis en nadenken. Ik ga me bij Esbjerg fit houden en nog fitter worden. Ik heb nog een lange weg te gaan. We zien wel wat er gebeurt."

Van der Vaart is transfervrij na zijn vertrek bij FC Midtjylland. Eerder speelde hij voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis. De middenvelder speelde op 19 november 2013 tegen Colombia zijn laatste interland voor het Nederlands elftal.