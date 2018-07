Karsdorp voelt zich nieuwe speler bij AS Roma en wil zich bewijzen

"Ik moet alles nog laten zien", aldus Karsdorp vrijdag op de site van Roma. De oud-Feyenoorder is fit aan de voorbereiding begonnen in de Italiaanse hoofdstad. "Het voordeel is wel dat ik de club inmiddels goed ken en ongeveer weet wat trainer Eusebio Di Francesco wil."

De 23-jarige verdediger maakte in de zomer van 2017 voor een transfersom van 14 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Roma en heeft daar een contract tot de zomer van 2022. "Ik wil nu aan iedereen laten zien waar ik toe in staat ben en de club terugbetalen voor het vertrouwen dat ze in me gehouden hebben."

Bij de komst van Karsdorp werd direct schade aan zijn knie geconstateerd, waarop hij een operatie onderging en de eerste maanden miste. Toen hij in oktober eindelijk zijn debuut voor Roma maakte tegen Crotone (1-0), scheurde hij de voorste kruisband van zijn andere knie. Dat betekende voor de verdediger een vroeg einde aan het seizoen.

"Het is voor mij nu nog heel moeilijk aan te geven hoe ik er precies voor sta. Twee dingen zijn heel belangrijk: fit blijven en zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Zoals ik me nu voel, moet dat haalbaar zijn", aldus de drievoudig international.

Strootman

Met Kevin Strootman en de onlangs van Ajax overgekomen Justin Kluivert heeft AS Roma nu drie Nederlanders in de selectie. "Justin is mijn kamergenoot tijdens het trainingskamp in de voorbereiding. We kunnen met elkaar praten in onze eigen taal en leren elkaar zo beter kennen. Kevin Strootman helpt ons allebei veel, omdat wij nog wat jonger zijn."

Karsdorp profiteert van de adviezen van de ervaren Strootman. "Kevin is een echte prof die erg hard werkt tijdens de training en in het krachthonk. Hij heeft zelf ook blessures gehad, dus hij weet hoe je daarmee om moet gaan en wat je in de sportschool moet doen om weer helemaal fit te worden en te blijven."

