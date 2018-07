Chelsea bevestigt ontslag trainer Antonio Conte

Het ontslag van de 48-jarige Conte hing al in de lucht. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Maurizio Sarri. Die vertrok onlangs bij Napoli, maar is nog met de club in onderhandeling over de afwikkeling van zijn contract.

Onder het bewind van Conte pakte Chelsea in het seizoen 2016/2017 de landstitel. Daarna beleefden de Londenaren echter een teleurstellend seizoen, waarin alleen de FA Cup gewonnen werd. De club eindigde als vijfde in de Premier League en liep daardoor de Champions League mis.

Conte, die twee jaar trainer was op Stamford Bridge, had nog een contract voor een seizoen. "We wensen Antonio alle succes in het vervolg van zijn loopbaan", meldt Chelsea in een korte verklaring.

De Italiaan was in het verleden coach van onder meer Juventus, Siena en Atalanta Bergamo. Ook had hij van 2014 tot en met 2016 de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede.

Sarri

Volgens Britse en Italiaanse media is met het ontslag van Conte de weg vrijgemaakt voor Sarri, die afgelopen seizoen met Napoli lang met Juventus om de titel in de Serie A streed. De ploeg uit Turijn ging er uiteindelijk met het kampioenschap vandoor.

Ondanks een geslaagd seizoen vertrok de 59-jarige Sarri bij Napoli. Hij kon niet langer overweg met voorzitter Aurelio De Laurentiis. Die vond in Carlo Ancelotti al een opvolger.

Voor Sarri zou het zijn eerste klus in het buitenland worden. Voor hij in Napels aan de slag ging, had hij kleinere clubs als Empoli, Perugia en Hellas Verona onder zijn hoede. De coach staat erom bekend van aanvallend voetbal te houden.

Chelsea heeft zich mede door de trainerswissel nog niet op de transfermarkt gemoeid. De 'Blues' worden aan verdediger Daniele Rugani van Juventus en Napoli-middenvelder Jorginho gelinkt. Daar staat het mogelijke vertrek van sterspeler Eden Hazard, die met FC Barcelona en Real Madrid in verband wordt gebracht, tegenover.