PEC Zwolle neemt Leemans en Van Crooij over van VVV-Venlo

Leemans en Van Crooij maakten afgelopen seizoen een uitstekende indruk bij VVV-Venlo, dat zich eenvoudig op het hoogste niveau handhaafde. Middenvelder Leemans eindigde met tien doelpunten zelfs als clubtopscorer, aanvaller Van Crooij kwam tot vijf treffers.

Vrijetrappenspecialist Leemans doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar tot een debuut bij de Eindhovenaren kwam het niet. Van Crooij werd door VVV zelf opgeleid. De rechtsbuiten speelde in totaal 146 officiële duels voor de club.

Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC had de club de twee spelers al langere tijd op het oog. "Dit duo heeft vorig seizoen een belangrijk aandeel gehad in de rechtstreekse handhaving van VVV-Venlo in de Eredivisie", zegt hij.

"Clint is een speler die teamgenoten om zich heen beter kan laten voetballen. Ook Vito past goed bij onze spelopvatting van attractief en aanvallend voetbal spelen. Daarnaast hebben we met deze aanwinsten direct twee specialisten op het gebied van vrije trappen aangetrokken."

Voor de equipe van coach John van 't Schip zijn het al de zevende en achtste aanwinst voor komend seizoen. Eerder trok de ploeg Zian Flemming (Ajax), Gustavo Hamer (Feyenoord), Mike van Duinen (PEC Zwolle) en Darryl Lachman (Willem II) aan. Bovendien huurt PEC komend seizoen Kenneth Paal (PSV) en Denis Genreau (Melbourne City).

Willem II

Willem II heeft de tweede Nieuw-Zeelander in enkele dagen gehaald. De Tilburgers hebben in navolging van James McGarry, die overkwam van Wellington Phoenix, doelman Michael Woud aangetrokken.

De negentienjarige keeper komt over van Sunderland, dat afgelopen seizoen uit het Championship degradeerde. Woud, die ook beschikt over een Nederlands paspoort, heeft voor twee jaar getekend. Er zit een optie in het contract voor nog eens twee seizoenen.

Willem II haalde eerder ook al onder anderen Dries Sadikki (Fortuna Sittard), Pol Llonch (Wisla Krakow), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen) en Dimitris Kolovos (KV Mechelen).