Trainer Emery gaat vijf aanvoerders aanwijzen bij Arsenal

Emery wil naast Koscielny nog eens vier spelers een prominente rol binnen zijn selectie geven. "Ik ga ze eerst beter leren kennen en kijk dan wiens persoonlijkheid goed is voor de sfeer in de kleedkamer", zei de Spanjaard donderdag tijdens zijn eerste persconferentie in Londen.

Emery treedt bij Arsenal in de voetsporen van Arsène Wenger, die liefst 22 jaar als manager op de bank zat. De 46-jarige Spanjaard heeft de Fransman nog niet gesproken, maar dat gaat nog wel gebeuren.

"Aan het begin van ieder seizoen komen alle trainers samen in Nyon, we zullen daar samen een praatje maken over Arsenal."

De Engelse club heeft zich versterkt met keeper Bernd Leno, de verdedigers Stephan Lichtsteiner en Sokratis Papastathopoulos en de middenvelders Lucas Torreira en Mattéo Guendouzi. "We hebben de spelers gehaald die we wilden hebben. We zullen alleen nog toeslaan als er een buitenkansje voorbijkomt."

Europa League

Arsenal is de eerste Premier League-club van Emery, die voor zijn tijd bij Paris Saint-Germain trainer van Sevilla en Valencia was. Tussen die twee Spaanse clubs door was hij in 2012 korte tijd werkzaam bij Spartak Moskou. Met Valencia en Spartak pakte hij geen prijs, waarna hij in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won met Sevilla.

Emery heeft de ambitie om Arsenal eindelijk weer kampioen van de Premier League te maken. Wenger lukte het drie keer in 22 jaar, maar de laatste keer is al veertien jaar geleden.

In het laatste jaar van Wenger in het Emirates Stadium kwam Arsenal niet verder dan de zesde plaats, waardoor de Londenaren volgend seizoen opnieuw in de Champions League ontbreken.

