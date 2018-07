FC Barcelona haalt verdediger Lenglet voor bijna 36 miljoen euro

De 23-jarige Fransman tekent voor vijf jaar in Camp Nou. De afkoopsom in zijn nieuwe verbintenis bedraagt 300 miljoen euro.

FC Barcelona omschrijft de aanwinst op zijn website als "een van de meest veelbelovende verdedigers op aarde". De linksbenige mandekker beschikt volgens zijn nieuwe club over kracht en intelligentie. "Hij is bovenal balvaardig, wat erg belangrijk is bij een team als Barcelona. Bovendien is hij gevaarlijk bij standaardsituaties en is hij tactisch slim."

Lenglet heeft maar anderhalf seizoen bij Sevilla gespeeld. De Zuid-Spaanse club nam hem voor 5 miljoen over van Nancy. Hij speelde voor diverse Franse jeugdelftallen, maar heeft zijn debuut voor de nationale ploeg nog niet gemaakt.

De Ligt

Met de komst van Lenglet lijkt er een einde te komen aan de geruchten over een mogelijke transfer van Matthijs de Ligt naar Barcelona. De verdediger van Ajax en Oranje werd de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met de Spaanse kampioen.

Na de Braziliaanse middenvelder Arthur, is Lenglet de tweede grote aanwinst voor FC Barcelona deze zomer. De club van trainer Ernesto Valverde nam afscheid van middenvelders Andres Iniesta en Paulinho.