Polen stelt oud-international Brzeczek aan als bondscoach

In Rusland werd Polen teleurstellend uitgeschakeld in de groepsfase. De Oost-Europeanen eindigden met drie punten als laatste in groep H, waarin ook Colombia, Japan en Senegal uitkwamen.

Brzeczek speelde als middenvelder 42 interlands voor Polen en schopte het tot aanvoerder. Hij was erbij toen zijn land op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona de zilveren medaille veroverde.

De trainer komt over van de Wisla Plock, waar hij één jaar werkzaam was. Die club eindigde afgelopen seizoen verrassend als vierde in de Poolse competitie.

Brzeczek is de oom van international Jakub Blaszczykowski. De middenvelder behoorde tot de WK-selectie, maar mocht alleen in de wedstrijd tegen Senegal invallen.

Polen speelt op 7 september in de nieuwe UEFA Nations League tegen Italië. In de nieuwe competitie neemt de ploeg het ook op tegen Europees kampioen Portugal.