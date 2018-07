Uitschakeling doet Southgate nog te veel pijn om trots te kunnen zijn

"Ik denk dat het te vroeg is om trots te zijn. Nu voel ik alleen de pijn van de nederlaag", zei Southgate op de persconferentie na de wedstrijd in het Luzhniki-stadion in Moskou. Daar leek Engeland na een goede eerste helft op weg naar de finale.

De vroege voorsprong via een rake vrije trap van Kieran Trippier werd na rust uitgewist door een treffer van Ivan Perisić. In de verlenging bezorgde Mario Mandzukić de Kroaten de eerste finaleplaats in de historie van het Balkanland.

Veel Engelse fans zagen hun team al in de finale staan en met de leus 'It's coming home' werd de laatste dagen al gespeculeerd over de eerste wereldtitel sinds 1966 voor de uitvinders van het voetbal.

Toch vindt Southgate dat zijn team met een plek in de halve finales boven verwachting gepresteerd heeft in Rusland. "Hadden we verwacht in deze positie te komen? Realistisch gezien denk ik niet dat iemand van ons dat vooraf gedacht had", zei de trainer tegen de zaal vol journalisten.

"Maar als je eenmaal zo ver bent gekomen met goed spel, dan wil je de mogelijkheid ook pakken. Zo veel kansen krijg je niet in het leven."

Cynisch

Engeland speelde pas voor de derde keer in de historie in de halve finales van een WK. In 1966 werd het toernooi in eigen land gewonnen en in 1990 werd in Italië na strafschoppen verloren van de latere wereldkampioen West-Duitsland.

Tijdens het EK in 1996 op eigen bodem schaarde Engeland zich voor het laatst bij de laatste vier op een groot toernooi. Southgate was destijds nog een van de spelers. Door de tegenvallende resultaten in de afgelopen 22 jaar was de sfeer rondom het nationale elftal in Engeland vaak cynisch. Die stemming sloeg tijdens het toernooi in Rusland om in geloof en trots.

Kort na de nederlaag waren de Engelse spelers diepbedroefd. "Het was moeilijk om net in de kleedkamer te zijn", vertelde Southgate. "Natuurlijk zijn er veel positieve zaken om op terug te kijken, maar op dit moment kunnen we dat nog niet in de juiste context plaatsen. Het is nu te vroeg, we moeten eerst de pijn van deze uitslag verwerken."

Toekomst

Toch deed Southgate een poging om de halvefinaleplaats in een breder perspectief te zien. "We hadden vanavond een prachtige kans om de finale te bereiken en we hebben niet de garantie dat die kans nog een keer voorbij komt."

"Maar we willen wel een team zijn dat vaak de kwartfinales, halve finales of finale van een toernooi haalt. Dat is ons doel op lange termijn en we hebben hier aangetoond dat het mogelijk is", zei Southgate.

"Dit toernooi is een nieuw referentiepunt voor Engeland, er ontstaat een nieuw verwachtingspatroon. Veel van de spelers uit dit team hebben de leeftijd om nog jaren mee te kunnen spelen op topniveau."

De Engelse selectie was bij de start van het toernooi met gemiddeld 26 jaar en 20 interlands per speler het minst ervaren van alle deelnemers. De 47-jarige coach zag de onervarenheid van zijn ploeg als mogelijke oorzaak voor het matige spel in de tweede helft tegen Kroatië.

"Misschien kwam het doordat we op voorspong stonden en doordat we de jongste selectie op dit toernooi hebben. Het is moeilijk om in te schatten wat het effect hiervan is geweest. In deze fase van de competitie zijn de verschillen tussen winst en verlies klein."

Voor Engeland wacht nog de troostfinale tegen België. De wedstrijd in Sint-Petersburg begint zaterdag om 16.00 uur.