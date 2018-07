Oud-FC Twente-speler Bryan Ruiz vervolgt loopbaan in Brazilië

Ruiz komt over van Sporting Lissabon, waar zijn aflopende verbintenis niet werd verlengd. Daardoor mocht hij uitkijken naar een nieuwe club.

De 32-jarige routinier speelde sinds medio 2015 bij de Portugese grootmacht en kwam in de afgelopen drie jaar tot 121 officiële wedstrijden en achttien doelpunten.

Ruiz was tussen 2009 en 2011 actief bij FC Twente en had in zijn debuutseizoen bij de 'Tukkers' een groot aandeel in de eerste landstitel in de geschiedenis van de club.

De fijnbesnaarde linkspoot droeg in de tweede helft van de jaargang 2013/2014 het shirt van PSV, dat hem destijds huurde van Fulham.

Ruiz was met Costa Rica aanwezig op het WK in Rusland. De Noord-Amerikanen wisten echter in een groep met Brazilië, Servië en Zwitserland alleen een puntje te pakken tegen de Zwitsers (2-2) en slaagden er dan ook niet in de knock-outfase te bereiken.