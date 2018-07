De Wijs van PSV naar Hull City, Willem II haalt Nieuw-Zeelandse linksback

De Wijs was sinds 2005 in dienst bij PSV, maar hij slaagde er nooit in een vaste waarde te worden in het eerste elftal van de regerend landskampioen uit Eindhoven.

De voormalig jeugdinternational speelde in totaal slechts vijf wedstrijden voor PSV 1, maar maakte wel 67 keer (zeven doelpunten) zijn opwachting bij Jong PSV.

De Wijs werd het afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan Excelsior, waarvoor hij tot een respectabel aantal van 35 duels kwam, maar niet wist te scoren.

"Dit is een grote stap voor me. Het is altijd al een ambitie van me geweest om in Engeland te spelen en dit voelt als het juiste moment om deze stap te maken", zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever.

Willem II

Willem II versterkte zich met James McGarry. De twintigjarige Nieuw-Zeelandse linksback zette zijn handtekening onder een verbintenis voor twee jaar bij de Tilburgers.

McGarry trainde al sinds zaterdag mee met de selectie van de nieuwe trainer Adrie Koster en maakte daarin een dusdanige indruk dat de opvolger van Reinier Robbemond graag met hem verder wil.

McGarry, die ook een Iers paspoort heeft, komt transfervrij over van het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix, dat in de Australische A-League te bewonderen is.

"Ik heb zin om aan de competitie te beginnen. De sfeer op de club voelt goed, er hangt een goede cultuur en iedereen kan goed met elkaar opschieten. De gesprekken met de trainers waren positief en hun opvatting over het spel past bij me", aldus McGarry.