Del Piero: 'Heel Italiaans voetbal profiteert van komst Ronaldo naar Juventus'

"Het is geweldig voor Juventus, voor de hele stad Turijn en het hele Italiaanse voetbal, dat we hier kunnen genieten van wat hij nog steeds kan", zei Del Piero tegen Sky Sports Italia.

"Ik denk dat Ronaldo voor een hoger niveau in de Italiaanse competitie gaat zorgen. Andere teams zullen nog meer de wil hebben om van Juventus te winnen. Mensen praten nu over Juventus, Turijn en Italië over de hele wereld. Dat is al vele jaren niet meer gebeurd."

Ronaldo kwam eerder deze week met Juventus een vierjarig contract overeen. De club betaalde een transfersom van 100 miljoen euro voor de 33-jarige aanvaller, die bij Real Madrid in negen seizoenen goed was voor 450 doelpunten in 438 wedstrijden.

Grootste clubs

Del Piero verwacht dat Juventus door de spectaculaire komst van Ronaldo binnen afzienbare tijd tot de grootste clubs ter wereld gaat behoren.

"Juventus wil de Champions League winnen, maar wil vooral ook in één adem genoemd worden met de grootste clubs ter wereld. Sinds 2006 heeft het Italiaanse voetbal het moeilijker. De komst van Ronaldo naar Juventus zorgt ervoor dat de Serie A en het Italiaanse voetbal weer populairder worden."

Del Piero speelde van 1993 tot 2012 negentien seizoenen voor Juventus. De oud-aanvaller heeft het clubrecord van het aantal wedstrijden (705) en het aantal doelpunten (290) voor de club in handen. Hij won onder meer zes Serie A-titels en één keer de Champions League met de 'Oude Dame'.

Del Piero is erg onder de indruk van Ronaldo. Hij is van mening dat de wil van de Portugese superster om te winnen ongeëvenaard is.

"Ronaldo is een speler die vanuit iedere hoek kan scoren en een geweldige techniek heeft. Maar bovenal, naast de economische voordelen van zijn komst, heeft hij een enorme wil om te winnen. De honger die hij heeft om steeds weer de beste te willen zijn, is wat ervoor zorgt dat hij zo goed is, naast natuurlijk zijn kwaliteiten als voetballer."