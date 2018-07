Manchester City legt Leicester-middenvelder Mahrez voor vijf jaar vast

Manchester City en Leicester City doen geen mededelingen over het transferbedrag, maar naar verluidt ontvangen de 'Foxes' circa 75 miljoen euro voor Mahrez.

Eind januari wilde City de 27-jarige Mahrez ook al aantrekken, maar ondanks een transferverzoek van de middenvelder weigerde Leicester destijds mee te werken aan een overgang.

Mahrez is de eerste grote aankoop van Manchester City deze zomer. In de winterstop legden de 'Citizens' wel PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler voor 4,5 jaar vast. Hij maakte het seizoen op huurbasis af in Zwolle en maakte deze zomer de overstap naar Engeland.

"Ik ben zo blij dat ik mag uitkomen voor City, een ploeg die geweldig voetbal speelt onder Josep Guardiola", zegt de Algerijn op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een genoegen om hen te zien spelen. 'Pep' speelt aanvallend voetbal en dat is het perfecte spel voor mij."

Landstitel

Mahrez kwam sinds begin 2014 uit voor Leicester City. Hij had met zeventien doelpunten een belangrijk aandeel in de verrassende landstitel van zijn ploeg in 2016.

Hij speelde in totaal 158 competitiewedstrijden voor Leicester en scoorde daarin 42 keer. Vóór zijn periode in Engeland was hij in Frankrijk actief voor Le Havre en Quimper.

Ook kwam Mahrez tot 39 interlands voor Algerije en was hij acht keer trefzeker voor zijn land.