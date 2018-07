Van Ginkel acht maanden uitgeschakeld na knieoperatie

Bij de ingreep werd schade aan de voorste kruisband van Van Ginkel hersteld. De achtvoudig Oranje-international liep de blessure afgelopen seizoen op bij PSV, waar hij voor het derde seizoen op rij op huurbasis speelde. Hij miste enkele wedstrijden vanwege de knieklachten en speelde ook een aantal duels met een injectie.

De 25-jarige rechtspoot keerde na het afgelopen seizoen, waarin hij PSV als aanvoerder naar de landstitel leidde, terug naar Londen. PSV hoopte hem opnieuw over te nemen en ook het Fenerbahçe van voormalig PSV-trainer Phillip Cocu was voor hem in de markt.

Door de knieoperatie ging een eventuele transfer echter niet door. Van Ginkel gaat bij Chelsea revalideren en hoopt in maart hersteld te zijn.

Het is niet de eerste keer dat de oud-speler van Vitesse, AC Milan en Stoke City een zware blessure oploopt. In het seizoen 2013/2014 was hij kort na zijn komst naar Chelsea zo'n zes maanden uitgeschakeld met een knieblessure.

Ook in 2016/2017 stond Van Ginkel circa drie maanden aan de kant met een kwetsuur aan de knie.