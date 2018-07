Ronaldo hoopt dat fans Real begrip hebben voor transfer naar Juventus

"De jaren bij Real waren mogelijk de gelukkigste van mijn leven", schrijft Ronaldo in de brief, die enkele minuten na de bekendmaking van zijn transfer op de website van Real verscheen. "Ik heb alleen gevoelens van dankbaarheid voor deze club en de stad Madrid. Ik dank iedereen voor de liefde en genegenheid die ik heb gekregen."

De transfer van de sterspeler, die negen jaar voor Real speelde, komt niet als een verrassing. Na de gewonnen Champions League-finale op 26 mei tegen Liverpool (3-1) zinspeelde hij voor het eerst op een vertrek. Vervolgens maakte hij aan het bestuur duidelijk dat hij een transfer verlangde naar Juventus, dat 100 miljoen euro voor hem betaalt. In zijn brief geeft hij voor het eerst tekst en uitleg aan de Real-supporters.

"Ik heb veel nagedacht en ik weet gewoon dat het tijd is voor een nieuwe fase in mijn leven, een nieuwe cyclus in mijn loopbaan. Daarom heb ik club gevraagd om een transfer. Ik voel het zo en ik vraag iedereen, en met name onze fans, om me alsjeblieft te begrijpen."

450 goals

Eerder had Ronaldo, die vier keer de Champions League won met Real, nog meermaals gezegd de rest van zijn carrière bij de 'Koninklijke' te willen blijven spelen. Met liefst 450 treffers in 438 duels is hij topscorer aller tijden van de Spaanse topclub, die dinsdag in een statement schrijft dat het Ronaldo veel dank verschuldigd is.

Ronaldo benadrukt op zijn beurt dat Real zijn hart heeft veroverd. "Ik dank de club, de voorzitter, de directeuren, mijn collega's, de trainers, de artsen en fysio's voor hun ongelooflijke arbeid."

"Het zijn negen fantastische jaren geweest, maar het was ook een spannende tijd, omdat er altijd veel gevraagd wordt bij Real. Het spel van deze club is uniek en daar heb ik van genoten."

Duurste transfers ooit Neymar: 222 miljoen euro

(Barcelona naar PSG)

Kylian Mbappé: 180 miljoen euro

(AS Monaco naar PSG)

Philippe Coutinho: 120 miljoen euro

(Liverpool naar Barcelona)

Ousmane Dembélé: 105 miljoen euro

(Dortmund naar Barcelona)

Paul Pogba: 105 miljoen euro

(Juventus naar Manchester United)

Cristiano Ronaldo: 100 miljoen euro

(Real Madrid naar Juventus)

Salaris

Overigens is nog niet duidelijk wanneer de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar gepresenteerd wordt bij Juventus, waar hij volgens Italiaanse media 30 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Op dit moment is hij nog op vakantie, nadat hij met Portugal in de achtste finales van het WK in Rusland werd uitgeschakeld door Uruguay.

'Juve' wordt de vierde club in de loopbaan van Ronaldo, die debuteerde bij Sporting Lissabon. De club uit Turijn, die in 1996 voor het laatst de Champions League won, hoopt op Europees succes met de ervaren aanvaller.

In Italië is Juventus al jaren oppermachtig. Dit jaar werd voor de zevende keer op rij de landstitel veroverd.